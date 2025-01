Movieplayer.it - Black Out 2 in onda stasera su Rai 1 con la terza e penultima puntata: le anticipazioni

Leggi su Movieplayer.it

Out 2, con Alessandro Preziosi e Marco Rossetti, torna in TV, e in streaming su RaiPlay, con ladi stagione: ecco ledel 28 gennaio. Torna in TV,su Rai 1in prima serata,Out 2, la serie tv con Alessandro Preziosi, che tra una settimana saluterà il suo pubblico. Quella inoggi, infatti, è la, il finale di stagione sarà invece trasmesso martedì 4 febbraio, a una settimana dall'inizio del Festival di Sanremo.out di martedì 28 gennaio Nel quinto episodio, Il sospetto, Natasha prova a fuggire dall'albergo portando con sè un misterioso taccuino, Lidia, però, le spara e la ferisce a una gamba. È ormai chiaro che le informazioni contenute tra quelle pagine sono di fmentale importanza, ma .