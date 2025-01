Sport.quotidiano.net - Bisoli, ore contate. A Brescia torna Maran

La sconfitta interna con il Catanzaro ha reso assai delicata la classifica del, il cui vantaggio ora si è ridotto a tre punti sui playout e a quattro sulla retrocessione diretta. Una strada che si è fatta in salita, spingendo il presidente Massimo Cellino are sui propri passi, esonerando di fatto Pierpaoloe richiamando in panchina Rolando, a sua volta sollevato dall’incarico il 9 dicembre scorso. Fatale la sconfitta in casa contro il Catanzaro per 3-2 e in generale un ruolino di marcia senza vittorie, con sei pareggi e una sconfitta, quella di domenica nel confronto coi calabresi. Poco dopo il ko interno, proprioaveva detto che Cellino "in questo momento vede tutto nero". Inizialmente sembrava però che le sorti dell’allenatore subentrato in corsa potessero decidersi, nel bene o nel male, dopo la trasferta di domenica a Carrara.