Bayer Leverkusen-Sparta Praga, il pronostico di Champions League: stuzzica il risultato esatto

Siamo ormai giunti all’ottava e ultima giornata di questa prima fase di, con le sfide che decreteranno le 8 migliori squadre che potranno approdare direttamente al prossimo turno. Il, che sfiderà lo, ha la possibilità di confermare e addirittura migliorare la propria posizione in classifica.Gli uomini di Xabi Alonso, infatti, non potranno perdere l’occasione di conquistare i tre punti e essere così costretti a giocare i play.off della competizione europea. Loinvece potrà solo agire da disturbatore per questa sfida. Dopo la sconfitta contro l’Inter per 1-0, gli uomini di Friis, si ritrovano al 29° posto in classifica, ben distanti dalla possibilità di poter giocarsi l’approdo alla fase successiva. La sfida avrà inizio alle ore 21:00, in contemporanea con tutte le altre partite del turno.