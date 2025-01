.com - Basket Serie B Interregionale / Goldengas Senigallia in trasferta con la capolista

Infrasettimanale che conta poco mercoledì 29 gennaio alle ore 21– 28 Gennaio 2025 – Siamo agli sgoccioli della regular season del campionato e il turno infrasettimanale per la Pallacanestroè a Matelica: mercoledì sera 29 gennaio alle 21 i senigalliesi sfidano al palasport di Castelraimondo la VigorMatelica, numero uno del girone. Allenata da coach Antonio Trullo, Matelica mette in campo ottimi giocatori, nonostante sia ancora incerta la presenza in campo del capitano, Simone Mentonelli, reduce da un problema alla caviglia.Per esempio l’estroso argentino Tomas Zanzottera, guardia/ala classe 1993, l’anno scorso con l’Olimpico nellaA argentina che viaggia sempre a doppia cifra.Match che conta poco per laper cui è molto più importante la partita di domenica in casa contro Roseto visto che ormai i Play-In Gold sono sfumati per i senigalliesi.