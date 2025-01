Sport.quotidiano.net - Basket DR2. Saturno invincibile. Colpaccio delle Gazze. Castellarano travolto

Prosegue la marcia dellaGuastalla (24) al vertice del girone B. La squadra della Bassa supera 85-76 in casa la Bibbianese (2) e colleziona la 12ª vittoria su 12 match. Ottimi i 23 punti di Colla; al 2° posto salgono leCanossa (18, nella foto Tommasop Cantergiani), che interrompono la striscia positiva dell’Icare Cavriago (16) che durava da 8 gare: 87-82 per gli uomini di Croci. Ritrova il sorriso la Sampolese (16), che in panchina aveva Casoli visto che il rapporto con coach Beltrami si è interrotto: i biancorossi piegano 95-49 Castelnovo Monti (2) con 18 punti di Tondo. Luzzara (16) vince il match casalingo con Campagnola (12), battuta 69-58 dagli uomini di Iori che hanno in Carpi (27) e Bertolini (25) i mattatori; dall’altra parte non bastano i 18 di Ligabue e i 17 di Bellesia.