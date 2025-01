Sport.quotidiano.net - Basket. Comincia male il girone di ritorno. Vela mai in partita a Carrara

legends 72viareggio 60LEGENDS: Viola 18, Ferla 10, Donati 15, Diamanti, Benfatto 2, Borghini 2, Donnini2, Tongiani 5, Canciello 18. All. Fiorini.VIAREGGIO: Spilotro, Nieri 7, Spinelli 14, Albizzi 9, Ghiselli, Mori 3, Bertuccelli 9, Romani, Bo 14, Biagiotti 4. All. Bonuccelli N. Arbitri: Contu di Pisa e D’Accico di Pistoia. Note: parziali: 23-12; 39-31; 57-43; 72-60.per ilildi, giusto comecominciò quello d’andata. Contro ilLegends i viareggini hanno dovuto ancora chinare la testa di fronte a un avversario di gran lunga superiore come si è visto ampiamente per tutto l’incontro escluso, forse, l’ultimo quarto quando i padroni di casa hanno pressoché smesso di giocare consapevoli della vittoria.