Basket Cantù e il nuovo palazzetto: abbattuto l'ultimo muro del Pianella, quello della burocrazia

(Como), 28 gennaio 2025 – Proprio adesso che il miticosta per essere, dopo essere stato per quasi mezzo secolo la “casa“Pallacanestro, la società è pronta a voltare pagina e a ritornare in città nelche sarà costruito in Corso Europa. Le gru sono state montate già da tempo nell’area dove sorgevano il Palababele e poi il PalaTurra, il primo costruito e mai terminato e il secondo andato poco oltre le fondamenta, ma si trattava solo di interventi propedeutici al cantiere che sola ora potrà finalmente entrare nel vivo.Arena ha infatti comunicato di aver ricevuto il rapporto finale, con esito positivo, per la verifica del progetto esecutivonuova Arena dida partesocietà incaricata, la Rina Check Srl di Genova.Si chiude dunque un complesso percorso tecnico- amministrativo iniziato nel 2020 per iniziare la nuova fase, la più attesa dai tifosi, di costruzione dell’impianto.