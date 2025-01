Inter-news.it - Barzaghi: «Inter, la vittoria per 24 milioni di euro! Il bilancio»

L’deve affrontare il Monaco in Champions League domani sera alle ore 21. Matteopreannuncia la partita su Sky Sport.BUDGET – Oggi si è parlato non poco del budget dell’. Non solo in chiave mercato, ma in generale per le condizioni attuali del club nerazzurro con Oaktree. Simone Inzaghi ha dovuto rispondere in conferenza stampa degli investimenti degli ultimi anni, Matteoha fatto notare un dettaglio non indifferente. Domani alle ore 21 ci sarà-Monaco e non sarà importante solo per la classifica di Champions League. C’è altro dietro il match.-Monaco,ricorda gli introiti!COMMENTO – Il giornalista di Sky Sport ha ricordato quanto può valere lacontro il Monaco in Champions League all’ultima giornata: «L’non si gioca tutto nell’ultima sfida, gli basta il pareggio.