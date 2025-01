Ilrestodelcarlino.it - Barco piange la scomparsa di Marina Ghini

ladi, sorella dello storico parroco don Paolo. Aveva 96 anni.si è spenta nella casa della carità di Fontanaluccia, la frazione modenese di cui era originaria. Nel 2010 aveva ricevuto il premio di ‘Donna a Bibbiano’ per ringraziarla per il suo servizio per i bisognosi. Aveva scelto di vivere accanto al fratello parroco don Paolo che ha retto la parrocchia dal 1954 ed è poi deceduto nel 2012., con grande impegno, ha gestito la canonica di, aperta sempre a tutti vivendo ogni giorno il Vangelo come collaboratrice del fratello sacerdote. In particolare ospitava persone bisognose e poveri come extracomunitari, zingari, ex carcerati. "Zia– ricorda la nipote Silvana – dagli anni Cinquanta al 2016 ha vissuto aassieme al fratello don Paolo, scomparso nel 2012.