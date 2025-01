Secoloditalia.it - Barbaro al vertice sull’energia: con “Mission 300” l’Italia porta l’elettricità a 300 mln di persone in Africa

A Dar es Salaam in Tanzania, nel corso dell’Head of State Energy Summit,ha confermato il proprio sostegno al programma “300”: l’iniziativa della Banca Mondiale e della Bancana di Sviluppo che punta a garantire l’accesso ad elettricità pulita a 300 milioni dinell’Sub-sahariana entro il 2030. “Aderiamo a questo strumento multilaterale – ha spiegato il Sottosegretario all’Ambiente e alla Sicurezza energetica, Claudio, intervenendo a nome del Governo italiano al-: perché convinti della sua idoneità a garantire impatto su larga scala, in favore delle nazionine. Ora ci attendiamo che le prime proposte di finanziamento possano essere approvate già entro l’anno; in stretto coordinamento con la Banca Mondiale e con le controparti governative, nel quadro degli sforzi e dell’impegno delper il Piano Mattei”.