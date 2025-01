Secoloditalia.it - Barbara Berlusconi sull’avviso di garanzia a Meloni: «Il pensiero va a mio padre, legittimo il sospetto di giustizia a orologeria»

Leggi su Secoloditalia.it

Stavolta è stataa parlare. In genere meno presente sulla scena politica della sorella Marina, la terzogenita del Cav è intervenuta sulla vicenda dell’avviso direcapitato al premier Giorgia, ai ministri Matteo Piantedosi e Carlo Nordio e al sottosegretario Alfredo Mantovano in relazione al rimpatrio in Libia del capo della polizia giudiziaria di Tripoli Najeem Osema Almasri, arrestato su mandato della Corte penale internazionale, fatto rilasciare dalla Corte d’Appello di Roma per un vizio di forma e immediatamente espulso dal governo per motivi di sicurezza.: «Ilva a mio»«Non voglio entrare nel merito della vicenda, ma non può sfuggire la coincidenza dell’avviso dialla premiercontestualmente alla riforma in discussione sulla separazione delle carriere dei magistrati», ha detto, intervistata dal Tg1.