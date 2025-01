Lanazione.it - "Avremmo tolto tanti posti auto alle nostre attività commerciali"

Leggi su Lanazione.it

Alla fine la scelta di organizzare la fiera su tre giorni ha trovato tutti d’accordo, anche perchè l’amministrazione comunale ha evidenziato i problemi che un anticipo alla domenica avrebbe comportato. "Abbiamo verificato insieme la possibilità di estendere di un giorno la fiera di San Giuseppe – sottolinea Giuliana Vatteroni di Cna – ma non c’è stato modo di farlo. Ringraziamo comunque l’amministrazione comunale per aver provato a fare un giorno in più, ma sarebbe stata sarebbe stata difficile la gestione dello spostamento di moltestrade:bloccato la città già al sabato con una serie di divieti e nessuno di noi lo voleva. Dei nostri operatori saranno presenti quelli del mercato del venerdì, vale a dire 120-130 stand". Salvaguardare i parcheggi al sabato era la priorità di Confartigianato, come spiega Antonella Simone.