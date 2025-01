Game-experience.it - Avowed, il nuovo video guida di Obsidian è dedicato all’Impero Aedyran

Entertainment ha pubblicato unal vasto universo di, offrendo uno sguardo dettagliato, uno dei regni di Eora, mondo fantasy già noto ai fan di Pillars of Eternity. Questo approfondimento mira sia a introdurre i nuovi giocatori alla lore che a fornire un utile ripasso ai veterani.Dopo aver pubblicato pochi giorni fa il primo, dove il team di sviluppo ha esplorato le principali specie senzienti di Eora, note come kith, suddivise in cinque gruppi principali: umani, aumaua, orlans, nani ed elfi, in questofilmato viene offerto unapprofondimento sul mondo di gioco.Addentrandoci nello specifico, il secondodi, narrato da Matthew Mercer (voce di Ganondorf in Zelda: Tears of the Kingdom), approfondisce il ruolo dell’Impero, una delle principali potenze di Eora.