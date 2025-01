Ilrestodelcarlino.it - Attese le indicazioni sulla trasferta di sabato

L’Osservatorio sulle manifestazioni sportive non si è ancora espresso in merito alladi Catanzaro e nulla è emerso dall’ultima determinazione del 21 gennaio in merito ad eventuali rischi di ordine pubblico per il prossimo incontro che attende il Cesena. Quanto accaduto tra i tifosi del Cesena e del Rimini venuti a contatto al termine della partita di terza categoria tra Valverde e Cattolica, poco più di una settima fa, potrebbe portare conseguenze. Tra oggi e domani si saprà se ci sono nuove determinazioni dall’Osservatorio per ledelladi Catanzaro.