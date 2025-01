Sport.quotidiano.net - Atletica leggera. Reggio mette in bacheca 8 titoli regionali. Marcia: la Vitiello si ritira

Leggi su Sport.quotidiano.net

Sono ben otto iconquistati dai reggiani ai campionati indoor disputati negli impianti di Modena e Parma. Nei 60 hs Thomas Algeri vince in 8’’30, imitato tra le ragazze da Giulia Guarriello (foto) che in 8’’48 regola Sara Cantergiani in 8’’74 (in batteria personale di 8’’73). Lo junior Tommaso Bertani vince i 400 in 53’’11, mentre Francesco Maffei s’impone sugli 800 in 2’00’’68. E ancora Alessandro Bellelli vince il salto in alto con m 2,02, Vivian Osagie è d’oro nel peso con il personale indoor di m 14,01. La staffetta 4x160 della Self formata da Cervi, Boschini, Monti e Galeotti prevale in 1’25’’77. Lorenzo Blundetto (reggiano della Fratellanza) vince la gara d’asta col personale di 4,90, terzo Mario Estanga, lo spagnolo della Self con m 4,30. Altri podi interessanti: Viola Canovi sui 60 seconda in 7’’66 su Giulia Guarriello in 7’’70; Michael Kyereme secondo sui 60 in 6’’95 e ancora Siria Bigi (Cus Pr) seconda nell’asta a 3,40, Anna Ofidiani sui 3000 in 11’21’’37, Leonardo Pignatelli sui 1500 in 4’26’’28 e la staffetta maschile 4x160 della Self in 1’16’’54.