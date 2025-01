Serieanews.com - Atalanta, Lookman ko scatena l’inferno: si studia un colpo da top club

Leggi su Serieanews.com

Il problema occorso afa riflettere l’: sono giorni caldissimi e potrebbe arrivare qualche sorpresa dal duo Percassi-Gasperiniko: pronto unda top(Foto: Ansa) – serieanews.comEcco la notizia che ogni tifoso dell’non avrebbe mai voluto sentire: Ademolasi ferma. Proprio alla vigilia della storica sfida di Champions League contro il Barcellona, il gioiello nigeriano ha riportato un infortunio che suona come una mazzata.La diagnosi parla chiaro: “trauma distrattivo al ginocchio destro con interessamento del compartimento articolare laterale”. In altre parole, un problema serio, con tempi di recupero che potrebbero allungarsi fino a un mese.Un mese, però, che pesa come un macigno.non è solo un elemento importante, è il faro dell’attacco atalantino, un talento che Gasperini ha valorizzato al massimo e che ha saputo prendersi la scena tanto in Serie A quanto in Europa.