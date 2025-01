Bergamonews.it - Atalanta a Barcellona senza Lookman: infortunio al ginocchio, salta la Champions

Alla vigilia della sfida di gala contro il, l’perde Ademola: unalnon permetterà all’attaccante nigeriano di essere presente al Montjuïc nella sfida di mercoledì 29 gennaio alle 21, in cui la Dea può giocarsi la qualificazione diretta agli ottavi di finale diLeague.Come riporta la Gazzetta dello Sport, a costringere il numero 11 ai box è un problema accusato nell’allenamento pomeridiano di lunedì a Zingonia, la cui entità andrà valutata attraverso controlli medici nelle prossime ore, anche se il timore è che possa stare fuori per alcune settimane. Per capire l’servirà dunque ancora del tempo, intanto la certezza è chenon sarà a disposizione di Gasperini per— dove invece ci sarà De Roon, che ha recuperato dopo il trauma cranico accusato a Como.