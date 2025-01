.com - Asst Bergamo Ovest. Le iniziative in per la Giornata Mondiale Contro il Cancro

L’, in occasione delladel, martedì 4 febbraio (e nell’intera settimana), organizza numerose attività di screening e prevenzione oncologica.Qui sotto tutte le attività, le sedi, i giorni, gli orari, le modalità di accesso (con prenotazione o ad accesso diretto fino ad esaurimento posti disponibili).COUNSELING VACCINALE E VACCINAZIONI PER PAZIENTI ONCOLOGICICentro Vaccinale di Dalmine – Distretto Media Pianura c/o CdC – Viale Betelli, 2Martedì 4 febbraio dalle 09.00 alle 12.00, ambulatorio vaccinale dedicato ai pazienti oncologici. Sarà possibile effettuare le vaccinazioni Anticovid, Antinfluenzale, Anti Pneumococco; inoltre sarà possibile verificare con il professionista dell’la propria situazione vaccinale con, eventuale, offerta di altre tipologie di vaccini.