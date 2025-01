Dayitalianews.com - Asia, la bimba vittima di cyberbullismo, annuncia una bellissima notizia: “Sono guarita dal cancro”

Non poteva essercipiù bella per, ragazzina 14enne di Sala Consilina, in provincia di Salerno, che su Instagram hato di aver sconfitto il.La storia diLa vicenda didivenne virale nel maggio del 2024, quando iniziò a pubblicare sui social le sue sessioni di pianoforte tra una chemio e l’altra. La ragazzina infatti passava gran parte del suo tempo al Santobono-Pausillipon di Napoli, ospedale che si occupa dei bambini. Le cure erano molto dolorose, ma lei cercava forza e sostegno dai social, come fanno tutti gli altri suoi coetanei.Pur ricevendo il supporto e la vicinanza di molti utenti,ha purtroppo dovuto fare i conti con persone vigliacche e meschine, i cosiddetti hater, che l’hanno ricoperta di insulti e di offese. Il motivo? Essere senza capelli, tant’è che lei si è dovuta ironicamente scusare di dover fare la chemio per sconfiggere un tumore che non era nei suoi piani e che di certo non ha deciso di avere.