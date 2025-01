Iltempo.it - Ascolti tv, vince Il conte di Montecristo. De Martino sbaraglia, bene Porro

Glie i dati Auditel di ieri, lunedì 27 gennaio 2025, vedono in prima serata su Rai1 il terzo episodio della fiction Ildidi Bille August, interpretata da Sam Claflin, Lino Guanciale, Michele Riondino e Jeremy Irons conquistare il 28.0% di share pari a una media di 5.299.000 spettatori, programma più visto in prime time seppur in flessione rispetto alla settimana scorsa. Su Canale5 il Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini, affiancato dalle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, ha invece totalizzato una media di 2.297.000 telespettatori pari a uno share del 16.9%, in ulteriore calo rispetto a sette giorni fa. Su Rai2, Boss in incognito con Max Giusti ha ottenuto nella presentazione 777.000 telespettatori con uno share del 3.5%, e nel programma vero e proprio una media di 1.