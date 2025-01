Ascolti 22a Giornata Serie A 2024 25 DAZN | Napoli-Juventus supera 15 milioni

Digital-news.it - Ascolti 22a Giornata Serie A 2024/25 DAZN: Napoli-Juventus supera 1,5 milioni

Leggi su Digital-news.it

La ventiduesimai 5,4di ascoltatori (5.432.730). Il big match disi attesta a 1,5di audience media e diventa la quinta partita più vista da inizio stagione. Il prossimo turno vedrà domenica 2 febbraio alle 18.00 il Derby di Milano, una sfida sentita sia in ottica scudetto sia per la qualificazione alla prossima Champions League. Domenica sera alle 20.45 la capolistasarà ospite di una Roma in ripresa, mentre alle 12.30 laaffronterà l’Empoli.Il presente report include sia glidi origine censuaria, misurati tramite SDK, su tutti i dispositivi, sia gliprovenienti dai canali sat (Zona) distribuiti da Sky e da TivùSat che sono di origine campionaria (SuperPanel). I dati di Total Audience Auditel riferiti alle partite diA trasmesse sui canalinon includono glirealizzati sugli stessi canali distribuiti tramite il servizio Amazon Prime Video.