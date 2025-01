Puntomagazine.it - Arrivo del pattugliatore Cassiopea al porto di Shengjin con 49 migranti salvati

Ildella Marina Militare italiana arriva acon 49nel Mediterraneo: in corso le procedure di identificazioneIldella Marina Militare italiana è giunto questa mattina aldi, in Albania, dopo aver soccorso 49durante un’operazione di salvataggio avvenuta nel fine settimana nelle acque internazionali a sud di Lampedusa.La nave è entrata nelalle 07:30, portando a bordo una variegata composizione di, tra cui una maggioranza di bengalesi, ma anche egiziani, ivoriani e gambiani. Isaranno ora sottoposti alle procedure accelerate di frontiera previste per chi proviene da Paesi considerati sicuri e non ha con sé documenti di identità.L’operazione di salvataggio si inserisce in un contesto di crescente pressione migratoria nel Mediterraneo, dove molte imbarcazioni di fortuna, partite da Paesi in conflitto o economicamente instabili, rischiano di affondare nelle acque internazionali, alimentando il flusso migratorio verso l’Europa.