Calciomercato.it - Arriva la notizia peggiore, Gasperini trema: rischia oltre un mese di stop

L’Atalanta dovrà fare a meno del suo giocatore più importante in una delle partite più cruciali della stagioneMomento decisivo nella stagione delle squadre di Serie A, soprattutto quelle impegnate nelle coppe che tra domani e giovedì si giocano il proprio cammino europeo. Solo la Lazio è già sicura di giocare gli ottavi di finale della propria competizione, tutte le altre dovranno confermare il proprio posto nelle last 16 oppure al playoff per accedervi. L’Inter è a un passo dalla qualificazione diretta, per altre sarà più complicata.Gian Piero(LaPresse) – calciomercato.itAd esempio l’Atalanta, protagonista di una bellissima Champions League madi non rientrare nelle prime otto. La Dea dovrà fare l’impresa in casa del Barcellona per centrare questo traguardo, sarà complicatissimo.