Arezzo il Presidente Manzo si scusa | un’umiliazione inaccettabile

Dopo la gara contro il Pontedera, è sceso in sala stampa ildell’, Guglielmo, assieme al Direttore Nello Cutolo.“Chiedoai tifosi,” ha esordito. “Vedere i ragazzi abbandonare la Curva è stato brutto. A fine partita sono sceso negli spogliatoi e mi sono infuriato come una iena. Questa èpeggiore della sconfitta nel derby. Oggi mi vergogno. Il primo responsabile sono io, perché gli uomini li ho scelti io, e farò tutto quanto possibile perchénon viva più una giornata simile. Oggi ho visto una marea di teste di c*** giocare a pallone senza il minimo impegno.”Anche Cutolo conferma le parole dele afferma con chiarezza che la prestazione “non ci rappresenta. Adne ho vissute tante, ma vedere abbandonare la Curva è il momento più basso perché non era mai successo.