Rompipallone.it - “Applaudi sto c***”: la reazione di Conte su Motta è virale – VIDEO

Antonioe lastizzita al gesto di Thiago: il siparietto èNapoli-Juventus non è mai una partita come le altre, specialmente per i tifosi azzurri. E se metti Antonio, bandiera bianconera, sulla panchina partenopea, beh, il tutto diventa ancora più incandescente. Come se non bastasse, al Maradona la situazione di classifica delle due formazioni era alquanto curiosa.Il Napoli capolista, con il fiato sul collo dell’Inter, senza la possibilità di potersi concedere passi falsi, la Juve ancora imbattuta in campionato e reduce dal successo contro il Milan che l’aveva rilanciata. Insomma, le premesse c’erano tutte per assistere ad uno spettacolo davvero bello in campo.Ed in effetti se nel primo tempo la gara è stata equilibrata, nel secondo tempo a godersi il tutto sono stati i tifosi azzurri visto il dominio di Spinazzola e compagni, con tanto di rimonta per il 2-1 finale firmato da Anguissa e Lukaku.