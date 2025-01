Anteprima24.it - Appalto rifiuti a Caserta, il contenzioso arriva di fronte al Consiglio di Stato

Tempo di lettura: < 1 minutoContinua ilin merito all’per i. Lo step successivo è la discussione dialdi. La società Isvec, infatti, ha impugnato la sentenza del Tar che aveva respinto il ricorso presentato per chiedere, e quindi cercare di ottenere, l’esclusione della societàta prima in graduatoria che, per l’Isvec, non aveva i requisiti necessari per la partecipazione e quindi non doveva essere ammessa alla gara da 12 milioni di euro.Un iter che potrebbe portare il Comune dia trovarsi in difficoltà dia una situazione che deve essere risolta. Il respingimento del ricorso da parte del Tar consentirebbe alla società vincitrice di entrare in azione ma, il ricorso aldi, qualora fosse accolto, porterebbe portare a pagare un servizio due volte, con conseguente danno erariale per le casse comunali.