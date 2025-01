Isaechia.it - Anticipazioni Uomini e Donne del 28/01/25: prime esterne per Gianmarco e Tina, presentata la nuova tronista, tensioni per Francesca

Si sono appena concluse le registrazioni delle nuove puntate di, il fortunato dating show di Maria De Filippi.Cosa vedremo nei prossimi giorni? Ecco qualche interessante anticipazione fornita da Lorenzo Pugnaloni.Ecco cosa è accaduto nel parterre del Trono classico del programma di Canale 5:Trono diCipollari: Si vede la prima esterna dell’opinionista con Cosimo (ambientata a Roma come vi dicevo ieri). I due hanno deciso di passare la serata insieme e Cosimo ha portatoa cena.È sceso un nuovo corteggiatore e l’ha tenuto. Ha chiesto poi di far tornare uno dei primi che era sceso all’inizio ma che lei aveva deciso di eliminare. Praticamente è stato fatto vedere un filmato in cui questo signore mostra la Ferrari.l’ha tenuto!Trono diSorrentino: Laha portato in esterna solo Gianluca Costantino.