Almasri, Avviso di garanzia per il Premier Meloni

Il provvedimento da parte della procura di Roma anche per i ministri Nordio e Piantedosi e pure per il sottosegretario Mantovanodiper Giorgiaper il caso dell’espatrio del comandante libido. A dare notizia la stessatramite un video sul suo profilo Instagram dove lei stessa racconta dell’atto che ha ricevuto e lo fa anche vedere nel video dove spiega che il provvedimento spiega che la stessaè indagata per favoreggiamento e peculato per il rimpatrio del comandante libicocon il sottosegretario Alfredo Mantovano e i ministri della Giustizia Carlo Nordio e degli Interni Matteo Piantedosi.diper ilÈ la stessaa darne notizia con un video sui propri canali social. “Il procuratore della Repubblica Francesco Lovoi, lo stesso del fallimentare processo a Matteo Salvini per sequestro di persona, mi ha appena inviato undiper i reati di favoreggiamento e peculato in relazione alla vicenda del rimpatrio del cittadino