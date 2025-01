Ilrestodelcarlino.it - Allerta rossa in Emilia Romagna: dove e fino a quando

Bologna, 28 gennaio 2025 – L'meteo che era già arancione ora è diventata, ma per vento. È l’evoluzione del maltempo che oggi ha investito anche l’, oltre alla Toscana. In particolare, l'osservato speciale è il fiume Lamone (video) ha registrato una piena storica a Marradi e il suo corso attraversa tutta la provincia di Ravenna prima di sfociare nell’Adriatico. La nuova criticitàè entrata in vigore alle 12 di oggi e sarà validaa mezzanotte Le zone interessante sono le montagne e le alte colline romagnole e bolognesi, così come la montagnana centrale. Poi ecco cosa cambia: arriva l'arancione anche nella pianura modenese e in quella piacentino-parmense per criticità idraulica. Le zone ancora gialle sono la bassa collina piacentino-parmense e la costa, assieme alla pianura ferrarese.