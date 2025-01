Allerta meteo la tempesta Hermione sull’Italia | pioggia vento e neve Dove e quando colpirà

Leggi su Caffeinamagazine.it

Un avviso di maltempo è stato diramato in alcune regioni di Spagna, Portogallo, Francia, Regno Unito e Irlanda a causa dellaHerminia, che sta colpendo l'Europa con venti intensi, piogge torrenziali e onde anomale. Il sistemarologico è stato denominato Herminia venerdì dalle autorità spagnole,sono stati segnalati venti di forza uragano.Secondo le informazioni disponibili, una persona ha perso la vita a Ourense in un incidente automobilistico causato dalle condizioni climatiche estreme, mentre oltre 13.000 abitazioni in Galizia sono rimaste senza corrente elettrica lunedì, come riportato dai media locali. In Francia, otto dipartimenti hanno emesso un'rologica arancione, mentre nel dipartimento di Ille-et-Vilaine è stato dichiarato il livello rosso.