Al Liceo Classico Galileo di Firenze dal 29 al 31 gennaio un forum autogestito

Coordinati dai quattro Rappresentanti di Istituto (ossia Giovanni Carpitelli, Giulia Magni, Cristiano Michienzi e Alessandro Franceschini), tutti gli studenti dello storicohanno organizzato ben 96 lezioni. La professoressa che ha supervisionato tutto il lavoro è Renata Guerra, in sinergia con la dirigente Liliana Gilli ed il vicepreside Fulvio Infante. Sul programma ampia varietà degli argomenti, tutti decisi dagli studenti con una serie di sondaggi: alcuni professori che insegnano alpropongono lezioni diverse dalle loro abituali (da Don Milani e la pedagogia democratica a Prospettive delle società digitali, da Buddismo e disarmo interiore a Strategia della tensione e terrorismi), ma ci sono ex professori del, anche loro coinvolti in discussioni molto variegate. La politica è rappresentata da Arturo Scotto, Emiliano Fossi e Marco Perduca: suscita curiosità la presenza del criminologo Edoardo Orlandi, del noto scrittore Stefano Mancuso, dello storico Matteo Mazzoni, di Massimo Cervelli del Museo della Fiorentina, dell’attore Alessandro Riccio e la presenza di tanti giornalisti, professori universitari, influencer e medici.