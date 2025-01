AI | Fondazione Kessler al via più grande progetto finanziato da Pnrr

Leggi su Ildenaro.it

“Con ‘Spoke 2’ stiamo gettando le basi per il futuro dell’intelligenza artificiale, costruendo modelli multimodali e agenti intelligenti che possano operare e agire in modo affidabile. Il forte coinvolgimento di aziende private nelaprirà la via a un posizionamento strategico di realtà italiane ed europee nell’ambito dei large language models e dei foundational models, con l’obiettivo di sviluppare soluzioni innovative che coniughino eccellenza scientifica e impatto sociale”. Così Paolo Traverso, coordinatore di ‘Spoke 2’ e direttore della pianificazione strategica dellaBrunodi Trento, annunciando il workshop del 30 e 31 gennaio dedicato a ‘Spoke 2’ delFair, il piùsull’intelligenza artificiale in Italiacon fondidi cui laè leader di