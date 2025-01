Anteprima24.it - Agricoltura Biologica, Campania protagonista nel panorama nazionale: incidenza del 21% sul totale della superficie coltivata

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti Lasi confermaneldell’italiana, come emerge dal Bioreport 2023, a curaRete Rurale, giunto alla sua X edizione che offre come di consueto una lettura approfondita dell’in Italia.Con 102.895 ettari diagricola utilizzata (SAU) destinata al biologico, la regione raggiunge un’del 20,9% sulla SAU, segnando una crescita dell’1,1% rispetto all’anno precedente.Le aziende biologiche campane, sebbene caratterizzate da una dimensione media di 15,1 ettari, spiccano per la specializzazione nei seminativi (41%SAUregionale) e nella produzione di frutta in guscio (oltre il 10%). Tali risultati riflettono la vocazione territoriale e la qualità delle colture tipiche locali.