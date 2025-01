Ilrestodelcarlino.it - Acqua, un piano per far uscire da Astea il socio privato

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

È in fase di studio il percorso che dovrebbe portare l’attualeda. In questo modo la società mista tra i Comuni e le attuali società di gestione, prevista come soggetto unico per la gestione del servizio idrico integrato, potrebbe nascere senza impedimenti, visto che sarebbe completamente pubblica, condizione necessaria per riavere la concessione del servizio in house alla scadenza delle concessioni. È questa la novità emersa in una recente riunione del "comitato ristretto" dei sindaci di cui di discuterà a breve anche nell’assemblea dell’Aato 3, la cui convocazione è prevista entro i primi dieci giorni di febbraio. Certo, si tratta ora di vedere come questa uscita delpossa eventualmente concretizzarsi, ma il fatto che sia stata prevista come opzione, mentre fino a poco tempo non era proprio nel novero delle possibilità, sicuramente può facilitare la definizione e i contorni della società a cui si intende dare vita.