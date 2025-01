Anteprima24.it - Accusato di furto aggravato: 38enne arrestato in Valle Caudina

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiI Carabinieri della Compagnia di Sorrento, in esecuzione di un’ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal Gip di Torre Annunziata, su richiesta di questa Procura della Repubblica, ad Airola (BN) hannoun, destinatario della misura coercitiva degli arresti domiciliari, e presso la Casa Circondariale di Napoli Poggioreale hanno notificato il medesimo provvedimento ad un 45enne (ivi detenuto per altra causa), destinatario della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, entrambi gravemente indiziati in ordine a due episodi di.Gli eventi delittuosi per cui si procede risalgono al 17 aprile 2023, a Vico Equense (Na), allorquando gli autori del reato, nottetempo, previa rottura del vetro di una finestra, si introducevano all’interno di un’attività commerciale di rivendita di attrezzature agricole e asportavano materiale per un valore di oltre 10mi1a euro, nonché effetti personali del titolare dell’esercizio, comprese carte di pagamento.