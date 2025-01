Ilrestodelcarlino.it - Accoltellato a Istanbul il figlio dello chef Andrea Minguzzi

Rimini, 28 gennaio 2025 – Un litigio per futili motivi e cinque coltellate al petto che hanno raggiunto gli organi vitali. Mattiaè ricoverato in terapia intensiva dopo l’aggressione al mercato di strada adove si trovava con alcuni amici., 14 anni, è, originario di Misano Adriatico, località della riviera riminese dove il padre ha lavorato negli anni Novanta prima di perfezionarsi all’estero. Oggi è il cuoco del consolato francese a. Da quanto si apprende dal portale turco Oda tv, il padre ha precisato che: “Le condizioni degli organi interni non sono buone, ma siamo fiduciosi. Purtroppo non possiamo fare nulla. I nostri medici si stanno prendendo cura di lui”. Da quanto si apprende, a soccorrere il 14enne è stato un medico che si trovava nelle vicinanze ed ha assistito a quanto stava accadendo.