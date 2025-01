Screenworld.it - A Thousand Blows: il trailer ufficiale e la key art dell’attesa serie originale ideata da Steven Knight

Disney+ ha diffuso ile la key art. L’avvincentecomposta da sei episodi è ambientata nel pericoloso mondo della boxe illegale nella Londra vittoriana del 1880 ed è interpretata da Malachi Kirby, Erin Doherty e Stephen Graham. Lo show debutterà il 21 febbraio su Disney+ in Italia e in altri Paesi selezionati e su Hulu negli Stati Uniti.Ilriporta gli spettatori nel brutale East End di Londra nel 1880. Hezekiah Moscow (Malachi Kirby) e Alec Munroe (Francis Lovehall), migliori amici provenienti dalla Giamaica, si ritrovano trascinati nel ventre criminale della fiorente scena londinese del pugilato a mani nude. Hezekiah trova fortuna e fama attraverso l’arte della boxe, attirando l’attenzione della famigerata Regina dei Quaranta Elefanti, Mary Carr (Erin Doherty), che inizia a sfruttare il talento del giovane per promuovere la sua impresa criminale.