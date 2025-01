Ilnapolista.it - A 18 anni paga la sua clausola da 6 milioni di euro e se ne va al Manchester City

Ha 18, Juma Bah. E in sei mesi appena è passato dal calcio della Sierra Leone, dove è nato, are più o meno di tasca propria la suarescissoria da 6diper rescindere unilateralmente il suo contratto con il Real Valladolid, per andarsene al. Ora è in prestito al Lens, che ha appena ceduto un difensore centrale come lui, ma di 20, alper 40di.E’ una storia che spiega molto bene come funziona il calciomercato di oggi. Il club spagnolo avrebbe voluto guadagnare molto di più dalla sua cessione, ma Bah avrebbe prima dovuto firmare un rinnovo. Invece ha “investito” sul suo futuro: eccovi i 6die ciao ciao.Ovviamente il Valladolid ha accusato ildi “aver consigliato” Bah di “violare il suo contratto” con loro.