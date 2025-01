Notizie.com - 165 euro di aumento, settimana corta e altre grandi novità: scopriamo cosa cambia per i lavoratori statali

Per 193mila dipendentiin arrivo enormi, a partire da un interessantemensile: andiamo a scoprirle assieme.165diper i– notizie.comLa firma definitiva al contratto nazionale delle Funzioni centrali del pubblico impiego ha segnato un momento storico per i 193mila dipendenti di ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici. Questo accordo, atteso da tempo, porta con sé una serie dimenti significativi che influenzeranno la vita lavorativa di moltissimi italiani.A partire da febbraio, le buste paga deicoinvolti vedranno un incremento medio di 165lordi mensili. Unnon trascurabile che si accompagna a una tantum arretrati per circa mille