Zazzaroni non ha dubbi | La Juve ha fatto un errore clamoroso sul mercato Conte? Non sarebbe mai venuto per un motivo

di RedazionentusNews24è internegli studi di Pressing per parlare dellantus, reduce dalla sconfitta al Maradona contro il Napoli. Le sue dichiarazioniInternegli studi di Pressing Ivanha parlato così dellantus, reduce dalla sconfitta in campionato contro il Napoli.– «Questanon l'avrebbe presaperchè avrebbe trattenuto Szczesny, Rabiot, avrebbe trattenuto i valori come haa Napoli con Di Lorenzo e Kvara. Lahaquesto: l'abbassamento del livello. Il valore più alto è Vlahovic, Koopmeiners e Douglas Luiz deludenti. Veiga hasette presenze nel Chelsea e Costa arriva dal Vitoria Guimaraes. Il livello è basso, questi non sono all'altezza»