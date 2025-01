Zonawrestling.net - WWE: Ilja Dragunov si allena al WWE PC, ma il suo ritorno resta incerto

è tornato in azione al WWE Performance Center, maun mistero se si stia preparando per uno se sia semplicemente sotto valutazione. Secondo Fightful Select, l’ex NXT Champion è stato avvistato al Performance Center per tutta la settimana in abbigliamento damento. Tuttavia, fonti riferiscono che non è chiaro se si stiando attivamente o se sia semplicemente in fase di valutazione mentre recupera dalla rottura del legamento crociato anteriore subita a settembre 2024.Progressi evidenti, ma tempi ancora indefinitiera previsto fuori dai giochi per un periodo tra sei e nove mesi, ma la sua presenza al PC ha alimentato speculazioni sul fatto che potrebbe essere in anticipo rispetto ai tempi. Solo poche settimane fa, si diceva che si stessendo senza supporti, segno di un progresso significativo nel suo recupero.