Zonawrestling.net - WWE: Il ritorno di Omos potrebbe avvenire durante la Royal Rumble

Come molti sanno,è lontano dai ring della WWE da circa 9 mesi. La sua ultima apparizione risale infatti alla Andre The Giant Memorial Battlee, che si è tenuta il 5 aprile 2024una puntata di SmackDown. Dopo aver passato un periodo di successo con la federazione giapponese NOAH, il gigante nigeriano sarebbe pronto a tornare in WWE. Secondo Dave Meltzer, che ne ha parlatoil programma Wrestling Observer Radio, il suomolto presto, addirittura fra meno di una settimana, in occasione dellamaschile: “Jack Morris ehanno affrontato questa settimana Kaito Kiyomya e Galeno Del Mal in un match per i titoli di coppia.e Morris hanno vinto, e poiha annunciato il suoin WWE, portando molti a ipotizzare che stia tornando per lamaschile, visto che ha vacato i titoli.