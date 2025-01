Quotidiano.net - Wasabi, la piattaforma che aiuta le aziende con l’IA

L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE non sa giocare a scacchi, ma può analizzare in maniera molto più veloce, rispetto al passato, i gusti delle persone in fatto di scelte. Per questo, i grandi player del commercio digitale in tutto il mondo stanno implementando nei loro portali di vendita soluzioni di intelligenza artificiale. In questa direzione va anche una, del tutto italiana, a dispetto del nome. Si chiama, infatti,, ed è unacrm (customer relationship managment, ovvero una struttura che integra i dati dei clienti con le attività a loro rivolte, di vendita e di marketing, ndr.) sviluppata dal centro di competenze di Base Digitale, leader tecnologico italiano. "Questa transizione radicale, attraverso l’utilizzo dell’intelligenza artificiale generativa ci porterà dal procedurale al conversazionale, e trasformerà le modalità di gestione: il back office, nei servizi e nel retail, diventerà il front office", spiega Leonardo Bassilichi, presidente e amministratore delegato di Base Digitale.