Ilrestodelcarlino.it - Vittoria d’oro per la Giacobazzi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

per ilModena, la settima di fila, che sfrutta il ko del Brixia per portarsi a -2 dalla vetta. Col Botticino finisce 10-7 nel fortino di Collegarola (solo vittorie in casa). Al 12’ Carta va in meta al primo affondo e Michelini dalla piazzola fa 7-0. Alla mezz’ora capitan Michelini sceglie i pali per il 10-0. Nella ripresa sono gli ospiti a colpire dopo soli 5’ con una meta di mischia di Altamirano e trasformata da Cerchiaro. Gli uomini di Guareschi si ributtano in avanti, ma devono cambiare i loro piani per l’inferiorità numerica durata metà tempo, per i cartellini gialli mostrati in sequenza a Carta e Luca Venturelli. Botticino non riesce a creare pericoli e Modena festeggia la settima di fila. Le altre del 10° turno: Bologna-Sondrio 36-0 (5-0), Rovato-Bergamo 30-33 (1-5), Pieve-Lyons 0-20 (0-5), Colorno-Brixia 22-15 (4-1).