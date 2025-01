Leggioggi.it - Visite mediche del lavoro: cosa cambia nel 2025 sulla sorveglianza sanitaria

La nuova Legge 203 del 13 dicembre 2024, nota come Collegatoalla Legge di bilancio, in vigore dal 12 gennaio, ha introdotto importantimentinei luoghi diper quanto riguarda. Queste modifiche aggiornano il Decreto legislativo 81/2008, che stabilisce le regole per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.In questo articolo vedremo nel dettaglio le novità, tenendo conto anche delle spiegazioni fornite dall’Ispettorato Nazionale delcon la Nota n. 9740 del 30 dicembre 2024. Indice Cos’è laanche in fase preassuntiva Stop a ripetizioni di esami già effettuati Esclusione dalleAccertamento tossico/alcol dipendenza Esiti delleRicorsi contro ledelCartellae di rischioCos’è laPersi intende l’insieme degli atti medici (svolti a cura e spese del datore di) destinati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di, ai fattori di rischio professionale e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.