Vini | il Serrapetrona Doc fa 20 anni degustazione alla Tenuta Graidi

(Macerata), 27 gennaio 2025 — Festeggiare al meglio i 20da quando ilDOC ha ricevuto l’etichetta di Denominazione di Origine Controllata. Per celebrare questo importante traguardo, la storicaTerre di, guidata da Stefano, ha organizzato per lunedì 3 febbraio un evento speciale a partire dalle 16. Si comincia con la visitacantina, per poi passare a una suggestiva verticale di otto diverse annate del Robbione, il vino simbolo dell’azienda, che partiranno dalle origini fino aglipiù recenti. A guidarla sarà la l’esperta Cristina Mercuri, acclamata Wine Educator e candidata Master of Wine. Un viaggio del gustoscoperta di questo vino speciale. Si tratta della prima declinazione di fermo da Vernaccia Nera, fino ad allora impiegata esclusivamente per le bollicine.