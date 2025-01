Lanazione.it - Vigile del fuoco muore nell’incidente con la moto. Lascia due figli

Leggi su Lanazione.it

San Giuliano Terme (Pisa), 27 gennaio 2025 – Lutto in Toscana per la morte di undel, Federico Ficcoli, 56 anni. L’uomo è rimasto coinvolto in un incidente nella mattina di lunedì 27 gennaio. Lo scontro, che ha coinvolto ladell’uomo e due auto, è avvenuto a San Giuliano Terme. Da capire la dinamica. Un colpo violento nel quale Ficcoli ha riportato gravi ferite. Immediate sono state le chiamate ai mezzi di emergenza, con l’intervento del 118. Ogni tentativo di rianimazione è stato vano. Sarà la polizia municipale di San Giuliano Terme adesso a cercare di ricostruire l’incidente. Ferite lievi per gli automobilisti. La tragedia è accaduta a San Martino Ulmiano, frazione di San Giuliano. Laè finita al lato della carreggiata in un fosso. I mezzi sono stati tutti sequestrati per l’accertamento delle responsabilità.