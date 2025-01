Fanpage.it - Vietato uscire per due sere di fila: gli psicologi spiegano cos’è la regola dei “due weekend” e perché aiuta a crescere figli equilibrati

Diventata oggetto di dibattito sui social, la "dei due" invita i genitori a limitare le uscite deicon gli amici per dueconsecutivi o duedi, al fine di evitare che si ritrovino troppo stanchi per affrontare gli impegni familiari e scolastici. Nonostante le proteste dei ragazzi, gli esperti considerano questo approccio un valido strumento per favorire una crescita sana e consapevole.