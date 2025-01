Anteprima24.it - Una famiglia, una scommessa vinta: “Cennerazzo” a Casa Sanremo con Terre d’Irpinia

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiUna cantina giovane, nata nel cuore dell’areale irpina, tra i Comuni di Torrioni, Tufo e Petruro Irpino, grazie alla caparbietà di Lidia e Federico, che sin da subito si è fatta conoscere e distinta per la pregiatezza e l’esclusiva dei suoi vini.E’ “Cantine”, situata alla C/dale Bosco di Torrioni, nuovo partner di, pronto a calcare il pardi2025, nell’ambito della 75esima edizione del Festival della Canzone italiana, in programma dall’11 al 15 Febbraio.Un’azienda a conduzione familiare che trae origine dall’esperienza di papà Sebastianoche fa il vino da quarant’anni, e lo fa perché nella nostra terra è naturale farlo, perché è impossibile non lasciarsi conquistare dal profumo della vite, dal sapore dell’uva e dall’emozione di una vino.