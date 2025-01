Movieplayer.it - Un posto al sole, anticipazioni 28 gennaio: Niko e Manuela si avvicinano grazie a Jimmy

Leggi su Movieplayer.it

Scopriamo cosa succederà nella più longeva soap italiana in onda alle 20.50 su Rai 3: la serie viene trasmessa dal lunedì al venerdì ed è prodotta da Fremantle Media Italia per Rai Fiction. Unaltorna martedì 28su Rai 3 alle 20:50. In questa puntata: Viola non riesce a dimenticare l'uso della forza di Damiano durante l'arresto dei malviventi. La soap ruota intorno alle vicende dei condomini di Palazzo Palladini e dei loro amici. La serie è disponibile in streaming e on demand su RaiPlay. Riassunto dell'episodio precedente Damiano riesce a rintracciare e arrestare i due criminali che avevano rapinato Viola. Un passante riprende l'arresto con il suo cellulare e diffonde il video sui social, mostrando i metodi piuttosto duri di Damiano durante l'intervento. Quando Viola vede quelle immagini, .